Juve | il mercato | occhio a Bayern e Barcellona su Rabiot Samardzic torna di moda

(Di sabato 10 febbraio 2024) Torino, 10 febbraio 2024 - Si prevedono grandi mosse a centrocampo per lantus di Giuntoli, e forse ancora di Max Allegri. La lotta Scudetto prosegue, in questo weekend incrocio pericoloso per l’Inter di scena a Roma contro Dybala, Lukaku e De Rossi, mentre i bianconeri ospitano l’Udinese a caccia di punti salvezza. Inutile nasconderlo: i tifosintini si aggrappano all’ex Dybala e all’ex Inter Lukaku, corteggiato da Giuntoli in estate prima dell’approdo alla Roma. Tanti temi dentro Roma-Inter, ma anche i quattro punti di vantaggio della squadra di Inzaghi con una partita da recuperare e la prima mini fuga scudetto che si è concretizzata domenica scorsa nello scontro diretto di San Siro. Ma un direttore tecnico è chiamato a guardare al presente e al futuro ed è qui che Giuntoli è al lavoro, soprattutto sul reparto di centrocampo che potrebbe ...