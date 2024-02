Jonathan Majors | altre due accuse di molestie contro l’attore

(Di sabato 10 febbraio 2024) Due donne hanno avanzato nuovedi abusigiovedì, accusandodecaduto con l’accusa di abusi fisici ed emotivi esposti al pubblico in un articolo del New York Times. Il rapporto ha citato anche interviste conventi persone che hanno affermato cheha una “storia di volatilità“, secondo il Times, e che ha affrontato ripetutamente colleghe sul set della serie HBO Lovecraft Country, portando diverse persone a lamentarsi con la rete. Il rapporto del Times fa riferimento alle testimonianze di Emma Duncan e Maura Hooper, che dicono di aver frequentatotra il 2013 e il 2019. Duncan ha detto al Times chel’ha abusata fisicamente ed emotivamente, mentre Hooper ha affermato di essere ...

L'attore di Tenet e The Creator sarebbe il favorito per sostituire Majors , licenziato dai Marvel Studios dopo le accuse di violenza domestica ... (movieplayer)

Jonathan Majors è stato accusato di molestie da due sue ex fidanzate; il New York Times ha infatti avuto accesso alle deposizioni pre-processuali ... (cinemaserietv)

Nuovi guai per l'attore estromesso dal Marvel Cinematic Universe in seguito alla condanna per violenza. Diverse altre donne hanno avanzato ulteriori ... (movieplayer)

La star di Loki e Ant-Man and The Wasp: La star di Quantumania Jonathan Majors sta affrontando una nuova serie di accuse ...L’attore statunitense Jonathan Majors, che il mese scorso è stato dichiarato colpevole di aver aggredito la coreografa britannica Grace Jabbari, è stato accusato di violenze e molestie da altre due do ...Diverse altre donne hanno avanzato ulteriori accuse nei confronti di Jonathan Majors, a dicembre dichiarato colpevole di violenza e aggressione nei confronti dell'ex partner Grace Jabbari. Il New York ...