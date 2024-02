Jolanda Renga a Sanremo fa il tifo per il papà | all’Ariston in bianco con l’abito di pizzo

(Di sabato 10 febbraio 2024)è andata all'Ariston per supportare suo padre Francesco nella serata delle cover. Il cantante si è esibito con Nek in un medley dei loro successi migliori.

Renga e Nek conquistano punti per il fantasanremo: "Non capisco niente di 'sto Fantasanremo, è mia figlia che mi spiega", dice dopo averla derubata della borsetta per il bonus Pelù ...I due sono in grande forma ("Abbiamo fatto un riposino oggi"). Renga va ad abbracciare la figlia Jolanda in platea, "la donna a cui ho dedicato 'Angelo' venti anni fa", e Nek la sua 'Laura' che c'è, a ...DALL’ARISTON. Fuochi d’artificio per il rapper napoletano, Angelina Mango emoziona con il brano del padre, Annalisa regina della dance con gli Eurythmics. Premiati anche Ghali con «L’italiano vero» di ...