John Travolta e Samuel L Jackson sparlano di Sanremo in Pulp Fiction | il doppiaggio virale VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 febbraio 2024) La comparsata sanremese diha sconvolto, fatto discutere, ed imbarazzato il pubblico italiano, incredulo di fronte alle goffe mosse dell’attore sulle note de Il ballo del qua qua; una performance che, a distanza di giorni, fa ancora parlare. Ora, però, a sparigliare le carte, è arrivata la risposta diche, direttamente da, coadiuvato dall’amicoL., si sfoga e lascia andare tutta la sua frustrazione per essere stato trattato come un fenomeno da baraccone. Unica consolazione? i 200.000 euro di cachet portati a casa. Non comunque sufficienti, a sentire l’amico, per ripagaredell’umiliazione. Scopriamo dunque la verità di...