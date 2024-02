Jogger aggredita e violentata Condannato a cinque anni il responsabile dello stupro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Spacciatore e irregolare sul territorio italiano, Abdelfatah Ennakach, 27marocchino, è statocon rito abbreviato adi reclusione per la violenza sessuale nei confronti della runner quarantenne di Locate Triulzi. Questo è quanto ha stabilito il gup di Lodi, ieri alla chiusura del processo, per i fatti avvenuti il 23 dicembre 2022. Una vicenda che aveva alzato il livello di paura soprattutto fra le amanti della corsa all’aria aperta. Mancavano poche ore alla vigilia di Natale e la quarantenne locatese, approfittando di un pomeriggio di sole, era uscita di casa per andare a correre. Imboccata la ciclopedonale che da Locate Triulzi porta a San Giuliano Milanese, erano da poco passate le 16, vennealle spalle dal 27enne, trascinata tra gli alberi e ...