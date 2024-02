Jennifer Aniston | 55 anni e un figlio | il taglio The Rachel Cut

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gli90 sono stati un decennio importante. Non solo per le tendenze moda riportate in auge ancora oggi, ma anche e soprattutto per le acconciature che hanno decisamente lasciato un segno indelebile. Tra le tendenze più popolari di quegliè impossibile dimenticare il famosissimo (e copiatissimo) TheCut, l’hairstyle scalato reso famoso dal personaggio della dolceGreen della serie televisiva cult Friends, interpretato da. Unche ha accompagnato l’attrice, come una presenza fissa e fedele, per buona parte della sua vita. Arrivata, domani 11 febbraio 2024, al traguardo dei 55. Anche oggi, ...