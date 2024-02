Jenna Ortega e Martin Freeman | la scena di sesso e le polemiche | “È rivoltante”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 febbraio 2024) È scandalo su Internet per unaditra, all’interno del film Miller’s Girl; nella pellicola, diretta da Jade Halley Bartlett, e uscita negli USA a gennaio 2024.interpreta una studentessa universitaria coinvolta in un progetto con il suo insegnante di lettere (), di circa trent’anni più anziano; fra i due nascerà presto una relazione sessuale appassionata. Molti i commenti di disapprovazione degli utenti social, i quali definiscono l’incontro tra i due “”, criticando la vasta differenza d’età tra i due attori. Critiche alle quali risponde puntualmente l’intimacy coordinator del film, Kristina Arjona, in un’intervista al Daily Mail: “è stata ...