Jannik Sinner | “Le critiche ci saranno sempre | serve la giusta mentalità Debutto non semplice a Rotterdam”

(Di sabato 10 febbraio 2024)si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo aver vinto gli Australian Open. Il tennista italiano sarà la testa di serie numero 1 al torneo ATP 500 di, che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà da Campione Slam per la prima volta in carriera ed esordirà al primo turno contro il padrone di casa Botic van de Zandschulp, già sconfitto alsul cemento di Melbourne.occupa attualmente il quarto posto nel ranking ATP, ma se dovesse vincere il torneo diventerebbe il numero 3 al mondo operando il sorpasso nei confronti del russo Daniil Medvedev. L’azzurro è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia e si è soffermato su un tema molto sentito come quello delle ...