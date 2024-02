Italiano concede un giorno di riposo extra Miracolo Dodo | che sorpresa Potrebbe essere fra i convocati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Conto alla rovescia per il ritorno in campo di. Le ultime sedute svolte dalla Fiorentina hanno dato i frutti sperati e tutto lascia pensare che forse già oggi il brasiliano riuscirà a strappare la convocazione per il match di domani all’ora di pranzo contro il Frosinone. L’ex Shakhtar, rispetto solo alle settimane scorse, ha fatto dei notevoli passi in avanti e anche nei recenti allenamenti congiunti con Grosseto e Prato ha risposto bene a cambi di direzione e contrasti. Se tutto andrà per il verso giusto e, soprattutto, se il risultato delle prossime partite lo permetterà,tra il match coi ciociari e il recupero di mercoledì a Bolognaaccumulare i primi minuti del suo 2024. Quanti? Pochi, per adesso: la tabella di recupero prevede che il giocatore debba muoversi per gradi e dunque è probabile che il terzino, ...