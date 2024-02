Istria | Fiume e Dalmazia | breve storia italiana del confine orientale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb – Istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92 si celebra oggi il Giorno del ricordo, solennità civile che ogni anno ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Sono le tormentate vicende del nostrocompongono – da oltre due millenni a questa parte – un’importante pagina di. Regio X Venetia et HGià Esperia per i greci, presso gli antichi romani Italia – al pari della stessa Urbe – era una potentissima idea. Sovrana delle province, centro sia della Repubblica che dell’Impero. Non proprio un’invenzione risorgimentale, come vorrebbe farci credere larga parte dei media. Di quell’unica unità geografica, politica e culturale che prende vita fa parte anche la Regio X, ...