Israele | scontri tra i parenti degli ostaggi di Hamas e la polizia | arresti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono almeno sette le persone arrestate questa sera durante le manifestazioni per chiedere le dimissioni di Netanyahu e un accordo per glie la fine della guerra. Ihanno bloccato l'autostrada tra striscioni e oggetti dati alle fiamme.

Sabato mattina, le forze israeliane hanno bombardato la città di Rafah, dove ci sono già più di 1,4 milioni di rifugiati. Si teme per l'avvio dell'attacco via terra ...Era diventata il simbolo di tutti i bambini coinvolti nello scontro fra Israele e le milizie islamiste dopo che la telefonata con cui chiedeva aiuto alla Mezzaluna Rossa aveva fatto il giro del mondo.Tutti loro hanno vissuto per anni in mezzo agli scontri, ai missili che arrivavano ...Ma la verità è che questa guerra ha completamente scosso la nostra fiducia in noi stessi. Israele non è la stessa ...