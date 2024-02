Israele | Netanyahu prepara attacco a Rafah | “Via i civili”

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) –l'e il premier Benjaminordina l'evacuazione deidalla città nel sud della Striscia di Gaza, dove si concentrerà la prossima operazione dell'esercito.chiede all'establishment della difesa di presentare piani per smantellare i battaglioni di Hamas nell'area di. In una nota, si legge che il

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Come evidenziato nel titolo, che Joe Biden non sia esattamente una volpe, non è un mistero. Il mondo interro, incluso il suo partito, sa di cosa ... (ilgiornaleditalia)

Le Ong: “Complici in crimini di guerra” - Figuraccia. L’azienda, finora silente come il Mef, a ottobre ha vinto una gara per produrre metano nel mare di Gaza, che Anp rivendica da anni ...Un milione e mezzo di sfollati si sono ammassati in quel brandello di terra: l’attacco avrebbe effetti disastrosi. Il monito Usa: «Troppi innocenti stanno morendo e questo deve finire» ...Nella città di frontiera si trovano centinaia di migliaia di sfollati che secondo Netanyahu dovrebbero sfollare in vista dell'offensiva ...