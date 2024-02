Inzaghi prossimo all’esonero | la Salernitana cerca le alternative

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 febbraio 2024) Manca l’ufficialità, ma ormai la decisione è stata presa. Filippoda parte delladopo la pesante sconfitta casalinga che compromettere quasi irrimediabilmente le possibilità di raggiungere la salvezza che dista ora sei punti. È già partita la caccia al successore, con Ballardini e Semplici favoriti.: SI ATTENDE IL NOME DEL SUCCESSORE Le riflessioni fatte immediatamente dopo la debacle casalinga contro l’Empoli hanno convinto la società a voltare pagina riguardo la guida tecnica, per la terza volta in questa stagione. L’ufficialità è solo questione di ore, tanto più che allo stessoè gia’ stato comunicato. L’ex attaccante del Milan, giunto ad ottobre per sostenere ...