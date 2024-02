Intitolata una via a Norma Cossetto | gettata in una foiba a 23 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Spezia, 10 febbraio 2024 -, nata il 17 maggio 1920 e morta il 5 ottobre 1943, è stata una delle prime vittime della persecuzione titina verso gli italiani di Istria e Dalmazia che vennero gettati vivi, legati tra loro, nelle cavità carsiche. Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore alla toponomastica Maria Grazia Frijia, hanno intitolato ala strada che dalla rotatoria tra via Fontevivo e via Angela Gotelli collega i nuovi edifici residenziali in via Fontevivo e raggiunge l’ingresso della Fondazione 'Don Carlo Gnocchi'. L'intitolazione rientra nelle iniziative portate avanti dal Comune in occasione del Giorno del Ricordo. Giovane studentessa istriana non rinnegò mai la sua italianità e per il valore dell’impegno per la difesa della propria cultura pagò un prezzo ...