Inter | Thuram | “Svolta per lo scudetto? No | il campionato è molto lungo”

L’Inter vince in rimonta clamorosamente contro la Roma per 4-2. Allo Stadio Olimpico Marcus Thuram annienta ancora Romelu Lukaku, Yann Sommer è di ... (inter-news)

Roma-Inter ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024 e ... (inter-news)

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro la Roma: "Che cosa c'è nel mio gol C'è l'attacco alla porta, aspetto in cui sto migliorando.Si è conclusa per 2-4 la sfida tra Roma e Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A. Una partita sbloccata dal primo gol di Francesco Acerbi, convalidato dopo l’analisi del VAR che ha ritenuto la ...Nel corso della conferenza stampa post partita di Roma-Inter, l`allenatore giallorosso Daniele De Rossi ha commentato non solo la sconfitta per 3-2 subita in rimonta,.