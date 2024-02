Inter-Salernitana | salta la sfida tra i fratelli Inzaghi? Le novità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Venerdì prossimo alle 21 si giocherà, venticinquesima giornata di Serie A. Dovrebbe essere lain panchina tra i, con Simone che tornerà a bordocampo dopo la squalifica oggi con la Roma. Ma non è scontato che trovi Filippo come avversario. LO STOP –potrebbe vedere un nuovo allenatore nei campani. Filippo, annuncia Sky Sport, è a un passo dall’esonero dopo la brutta sconfitta per 1-3 ieri sera contro l’Empoli. Già appena dopo la partita si era parlato di valutazioni in corso, con la notte che ha portato a delle riflessioni. Il presidente della, Danilo Iervolino, ieri ha lasciato l’Arechi appena finito il match visibilmente arrabbiato. Ma non era il solo ...