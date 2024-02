Inter | reazione da leoni | Inzaghi ha un gruppo di ferro

L’Inter batte la Juventus a San Siro, si aggiudica il Derby d’Italia e vola a +4 in campionato sui bianconeri con una gara in meno. Un autogol di ... (sportface)

La star della sitcom CBS non è convinto di un ritorno così repentino del suo personaggio nella serie, a soli cinque anni dalla fine della serie. Da ... (movieplayer)

Doppio annuncio da parte dei due esperti di mercato circa il futuro di Piotr Zielinski. La news coinvolge anche il Napoli . Si prepara a rientrare in ... (spazionapoli)

Parola d`ordine, reazione. A fine primo tempo c`era questo punto interrogativo che si stagliava su tutti gli altri, mentre i nerazzurri raggiungevano gli spogliatoi.Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Abbiamo preso gol da palla inattiva dove spendiamo tante energie in settimana. La cosa importante è la reazione che ha avuto l’Inter. Non possiamo abbassare i ritmi, è un monito per il futuro ma anche ...