Inter per la fuga | chance capitale Inzaghi vuole subito volare a +7 Ma De Rossi prepara la trappola

(Di sabato 10 febbraio 2024) Inper due notti. Almeno. E’ l’obiettivo dell’inarrestabile e spietatadi questo inizio del 2024, che portandosi in dote nellale sei vittorie consecutive nei primi quaranta giorni del nuovo anno (anche se quattro successi sono arrivati di... “corto muso“, in pieno stile Allegri), si presenta stasera all’Olimpico pronta a sfidare la Roma mettendo nel mirino un ipotetico +7 sulla Juventus, la quale scenderà in campo lunedì sera nel posticipo contro l’Udinese. C’è poi sempre la gara da recuperare a fine mese contro l’Atalanta, ma nessuno pensa alla classifica con l’asterisco: massima concentrazione per la partita con i giallo, primo big-match della gestione De Dereduce da tre vittorie di fila da quandoha ereditato la panchina di Mourinho: "L’è ...

L’Inter si prepara per sfidare la Roma in campionato in vista della ventiquattresima giornata di Serie A, con la sfida che si giocherà all’Olimpico ... (inter-news)

Pavard si sta imponendo come uno dei leader dell’Inter. Ma anche Bisseck, quando chiamato in causa, ha sorpreso tutti. I soldi spesi per il ... (inter-news)

Ultime news Serie A - Inter, Juventus e Milan sono uscite allo scoperto oggi in un incontro in Federcalcio con il presidente federale, Gabriele Gravina, nel quale si sono schierate per ridurre l'organ ...Dove Vedere il match di Serie A tra Roma-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.Libero dal contratto con la Juve, nel 2022 Dybala sarebbe dovuto andare all’Inter e invece no, firmò per la Roma, perché Marotta e Ausilio decisero di riprendersi Romelu Lukaku dal Chelsea. Un anno ...