Inter | Mkhitaryan ritrova De Rossi e la Roma | la sfida al passato e la rinascita con Inzaghi

È partito l’avvicinamento a Roma - Inter , big match della ventiquattresima giornata in programma sabato 10 febbraio alle 18. Per due giocatori in ... (inter-news)

Nell'Inter c'è ancora Darmian in pole su Dumfries ...Per il resto, solo conferme: il terzetto Pavard-Acerbi-Bastoni in difesa, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a comporre la mediana e in attacco ...Le probabili formazioni di Roma-Inter e dove vederla in tv e streaming: tutte le info del prossimo impegno dei giallorossi.Alle 18 di questo pomeriggio andrà in scena la sfida tra Roma e Inter, valida per la 24esima giornata di campionato ...dei tanti incroci che faranno da cornice alla gara: da Lukaku a Mkhitaryan, da ...