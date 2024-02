Inter | incontro in FIGC con altre due | discussione sulla Serie A con Gravina – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’, insieme alla Juventus e al Milan, esprime la propria a Gabrielein merito alla riforma dellaA. Ecco com’è andata l’ultimoin. ASSEMBLEA – LaA sembra destinata a cambiare grazie a una rivoluzione che alcuni club come, Juventus e Milan chiedono a gran voce alla. Per questo motivo lo scorso pomeriggio questi tre club, rappresentati dai rispettivi dirigenti, hanno presenziato a Roma in uncol presidente federale Gabriele. Nel corso della riunione, nella quale erano personalmente presenti Marotta e Calvo e in video-collegamento Scanavino e Scaroni, si è cercato di sviluppare nuovi presupposti e convinzioni nei riguardi di questa riforma per la ...