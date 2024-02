Inter | il tweet ad Amadeus dopo la rimonta con la Roma | “Puoi iniziare tranquillo la finale di Sanremo”

Il viceallenatore dell'Inter Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il match vinto oggi in rimonta sul campo della Roma: "Cosa è successo nel secondo tempo Non è ...Finisce sul risultato di 2-4 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri aggiungono un altro tassello importante per lo Scudetto, i giallorossi nonostante il risultato escono consapevoli di ..."Il tacchetto di Kean era più evidente. In un anno in cui si annulla per un tacchetto in offside, e molti altri casi limite, non puoi dire che un contatto col portiere ...