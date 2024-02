Inter | Correa un fantasma al Marsiglia | come può cambiare il suo futuro e quello di Gattuso

Correa è di nuovo a disposizione del Marsiglia, che però nel 2024 in Ligue 1 ancora non ha vinto. E questo è un problema a cascata anche per ... (inter-news)

Il Marsiglia pareggia 1-1 contro il Metz. La squadra di Gattuso non vince dal 17 dicembre in Ligue 1. L’apporto di Correa è pari a zero. STOP ? Il ... (inter-news)

Si avvicina Roma-Inter, il cui calcio d’inizio è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella capitale, la formazione nerazzurra era parecc ...Il Marsiglia pareggia 1-1 contro il Metz. La squadra di Gattuso non vince dal 17 dicembre in Ligue 1. L’apporto di Correa è pari a zero. STOP - Il Marsiglia sfida il Metz al Velodrome. Parte dalla pan ...Il Marsiglia pareggia 1-1 contro il Metz. La squadra di Gattuso non vince dal 17 dicembre in Ligue 1. L'apporto di Correa è pari a zero ...