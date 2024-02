Inter | contro la Roma l’occasione di spezzare un trend

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nella sfida che vedrà l’questa sera affrontare laallo stadio Olimpico, i nerazzurri avranno la possibilità di rompere unpositivo per i giallorossi. STRISCIA DA ROMPERE – Con 27 punti (su 39 totali) conquistati in casa, laha trasformato lo stadio Olimpico in questa stagione in un vero e proprio fortino. Tanto che l’, nella gara delle ore 18 di oggi, avràdiilpositivo mostrato dalla squadra del nuovo tecnico Daniele De Rossi. Sono ben 10, infatti, le gare consecutive in cui laha mantenuto la sua imbattibilità fra le mura di casa, con otto vittorie e due pareggi. L’ultima squadra ad espugnare l’Olimpico giallorosso? Nientemeno che il Milan. Ecco, quindi, una motivazione ...