Inter | Bastoni | 'Primo tempo inguardabile | ci hanno mangiato | poi ci ha parlato Inzaghi Champions? Ci riproveremo'

“Primo tempo inguardabile, non eravamo noi. siamo scesi in campo male e loro ci hanno mangiato. Nello spogliatoio ci siamo parlati e nella ripresa ... (sportface)

Bastoni ha racconta to ai microfoni di DAZN cosa è successo nell'intervallo di Roma-Inter , quando i nerazzurri erano in svantaggio, e la telefonata ... (fanpage)

Nel finale i capitolini tentano il tutto per tutto, ma i nerazzurri chiudono i giochi nel recupero con Bastoni, che in contropiede fissa il punteggio sul definitivo 4-2. Inter sempre più prima, ...(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Altalena di emozioni all'Olimpico, sotto una pioggia battente che non ha impedito a Roma ed Inter di dare vita ad ...Al 17' Roma-INTER 0-1 - Nerazzurri in vantaggio con una rete di Acerbi. Il gol assegnato dopo la convalida del Var Sugli spalti ad assistere al match allo stadio Olimpico ci sono anche il presidente ...