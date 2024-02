Incontri in tre paesi contro il disagio giovanile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’ Unità pastorale di Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine e San Fiorano vuole rimediare all’indebolimento delle relazioni sociali che crea il. Punta così su un progetto di educativa di strada che sta coinvolgendo i tre. "Abbiamo concordato di dedicare una particolare attenzione agli adolescenti, per promuovere il loro benessere emotivo e sociale, la loro autodeterminazione e la capacità di gestione delle sfide che si presentano quotidianamente, ponendoci a fianco delle famiglie e coinvolgendo tutta la comunità locale" spiegano i promotori. L’Unità Pastorale ha coinvolto in questo progetto Marco Piccoli e Lorenzo De Carli, formatori del team di professionisti “Educatori di Strada“, che opera nel Piacentino dal 2012. I formatori hanno già realizzato mini assemblee su vari argomenti, in tutte le classi della ...