Incontri furtivi nei bagni del Festival | il gossip che terremota l' Ariston

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Esplode ila Sanremo. Stando ai beninformati Alberto Dandolo e Giuseppe Candela dietro le quinte ci sarebbe qualche flirt segreto. "'Ah se idell'potessero parlare', ripetono in molti in Teatro., movimenti nasali e chi più ne ha più ne metta. D'altronde le serate durano così tanto che uno rischia di annoiarsi", si legge su Dagospia. A chi si riferiscano i due non è dato sapersi. Ma c'è chi ha voluto andare in fondo alla questione. Interpellata da RDS, Annalisa si è lasciata andare: "Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me". Una replica ironica con tanto di riferimento al testo della sua canzone Mon Amour. E ancora, ha aggiunto: "Mah, chissà". Insomma, un mistero aleggia sull'. Intanto non si placa la polemica sulla ...