Incidente stradale causato da un lupo sulla SR71

Latina – Poco prima della mezzanotte di ieri al chilometro 76 lungo la via Appia , nel territorio del capoluogo – Latina – si è verificato un ... (temporeale.info)

Cicciano - 22enne muore sul colpo durante un incidente stradale : l'auto si è ribaltata

Un giovane di 22 anni, Maurizio Napolitano, è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi in via Tavernanova a ... (ilmattino)