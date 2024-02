Incidente mortale all’imbocco della Pontina | morta una 32enne | un ferito grave

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'è avvenuto nel territorio di Aprilia su via del Genio Civile. L'impatto, violentissimo, tra due auto non ha lasciato scampo a una giovane donna di soli 32 anni che ha perso la vita.

ODERZO (TREVISO) - Incidente morta le a Colfrancui, oggi, 5 febbraio, intorno alle 15. Un' Auto con a bordo due giovani ssimi è uscita di strada in via ... (ilgazzettino)

ODERZO (TREVISO) - Incidente morta le a Colfrancui, oggi, 5 febbraio, intorno alle 15. Un' Auto con a bordo due giovani ssimi è uscita di strada in via ... (ilgazzettino)

ODERZO (TREVISO) - Incidente morta le a Colfrancui, oggi, 5 febbraio, intorno alle 15. Un' Auto con a bordo due giovani ssimi è uscita di strada in via ... (ilgazzettino)

ODERZO (TREVISO) - Incidente mortale a Colfrancui, oggi, 5 febbraio, intorno alle 15. Un' Auto con a bordo due giovanissimi è uscita di strada in via ... (ilgazzettino)

VIDOR - Gli occhi lucidi, stanca da una notte insonne al capezzale del fratello . Chiara si prepara un caffè, in fretta, per torna re in ospedale. Ad ... (ilgazzettino)

APRILIA – Drammatico incidente questo pomeriggio intorno alle 14 in via del Genio Civile ad Aprilia. Una donna è morta a causa delle ferite riportate nell’ impatto tra l’auto che guidava e un’altra ...Il grave schianto tra le due auto è successo a Gornate Olona, provincia di Varese, la dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire ...L'incidente è avvenuto in via del Genio civile a Aprilia. La vittima è una giovane donna, deceduta sul colpo. Strada chiusa al traffico ...