Incidente frontale in via delle Puglie | auto si ribalta | due feriti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di oggi, in viaa Benevento, si è verificato untra due veicoli, una Mercedes e una Hyundai. A seguito dell’impatto, avvenuto probabilmente a causa dell’alta velocità e dell’asfalto bagnato, la Mercedes si èta sul lato destro. Entrambi i conducenti, un 35enne e un 55enne, hanno riportato lievi ferite. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e la polizia municipale per effettuare i rilievi necessari. La strada al momento a chiusa al traffico per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

