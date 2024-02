Incidente a Taranto | 36enne in codice rosso

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianonella tarda mattinata in via Dante. Un ragazzo di 36 anni a bordo di uno scooter si è scontrato con una Mercedes con a bordo due persone. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Il motociclista è rimasto ferito riportando fratture multiple per le quali si è reso necessario il ricovero, infatti è stato trasportato inpresso l’ospedale Santissima Annunziata di. Le due persone a bordo della vettura non hanno invece riportato ferite. Sul posto sanitari del 118 e Polizia Locale per i rilievi. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

