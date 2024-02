Incendio nella notte a Milano | in fiamme 10 auto parcheggiate in zona Baggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Diecimobili sono state date alletra venerdì e sabato in via Pompeo Marchesi adel Parco delle Cave. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando milanese ma quando sono riusciti a spegnere l’, il fuoco aveva già devastato il parcheggio. Il rogo, riportaToday, è avvenuto intorno alle due del mattino all’interno di un parcheggio riservato a due condomini all’altezza del civico 54. Le, originate da un singolo veicolo, si sono estese a quelli vicini finché alcuni passanti non si sono accorti delle lingue di fuoco e hanno chiamato il 112. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Non è chiaro, al momento, se ...