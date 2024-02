Inaugurata a novembre del 1928

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Torre della Vittoria è stataneldelalla presenza, oltre che di tutte le autorità civili e militari, anche di Italo Balbo, Renzo Ravenna e addirittura del re Vittorio Emanuele III. É costruita sul modello trecentesco, in stile gotico e con materiali che ricordano il castello estense, è alta 57 metri e la sommità è merlata, come la ricostruita facciata del palazzo municipale. Doveva diventare il simbolo della vittoria nel primo grande conflitto mondiale: simbolo che fu individuato nella statua in bronzo dorato La Vittoria del Piave di Arrigo Minerbi, che fu posta alla base della torre, al centro dell’area dedicata alla memoria. La decorazione dell’ingresso della torre fu affidata nel 1927 a Giulio Medini, autore anche del rifacimento delle decorazioni esterne del palazzo municipale. Oggi, sulla sinistra della ...