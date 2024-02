In ricordo dei Martiri delle Foibe

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'Aquila - “Ricordiamo in questa giornata ilitaliane e degli italiani catturati ingiustamente e gettati barbaramente nelledai partigiani comunisti al comando del Maresciallo Tito”. Parole di Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in occasione della Giornata invittime. “Per troppo tempo questa dolorosa vicenda storica è stata tenuta nell’ombra, ma è importante non dimenticare ciò che è accaduto agli italiani dell’Istria e della Dalmazia, affinché venga restituita dignità al loro sacrificio e a una pagina della storia d’Italia” conclude. Alla commemorazione, che si è svolta presso la rotatoria in viale Corrado IV all’Aquila dove è presente il ...