In pizzeria con due grossi cani e un pitone al collo | poi torna con la pistola

(Di sabato 10 febbraio 2024) Incon duee unal, poicon una: denunciato dai carabinieri. Momenti di paura l’altra sera in unadi Fino Mornasco, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme a quelli di Mozzate in seguito ad una richiesta di soccorso dei titolari. Verso le 22, ...

La notte scorsa, 29 gennaio 2023, è stata infranta la vetrina di una pizzeria in via del Sansovino, alla periferia della città. A dare l'allarme è ... ()

In via Gaudio 61, a Sanremo , c’è sempre stata la pizzeria - trattoria Al Sessantuno: forno a legna con tanto di Pulcinella nel logo, non c’è spazio ... (gamberorosso)

Momenti di tensione in un locale di Casnate con Bernate (Como). Un uomo si è presentato in una pizzeria chiedendo da bere, con al guinzaglio due cani di grossa taglia e un pitone al collo. Il ...Momenti di tensione in un locale di Casnate con Bernate (Como), dove un 48enne con precedenti penali è arrivato in evidente stato di alterazione ...Un pluripregiudicato di 48 anni è stato denunciato a Casnate con Bernate per aver minacciato la cameriera di una pizzeria che lo aveva messo alla porta perché sotto gli effetti di un evidente abuso di ...