In Pakistan vince le elezioni Ercolino sempre in piedi

(Di sabato 10 febbraio 2024) La madre di tutte letruccate, l'ultima tornata elettorale in, è arrivata alla necessaria comica finale. Nawaz Sharif, l'Unto dei Generali che si avvia a diventare primo ministro per la quarta volta, ha amabilmente ammesso, con tanto di lacrimuccia di commozione, di aver vinto le. Prima che i conteggi fossero terminati, ma questi sono dettagli. Nawaz ha difatti ottenuto il suo seggio a Lahore con una schiacciante maggioranza: 240.000 voti su un totale di 239.000 votanti. E no, non si tratta di un errore di stampa, ma delle cifre ufficiali riportate dal verbale di chiusura del seggio in questione. Gli altri quattordici candidati hanno ottenuto zero voti. In pratica, non hanno nemmeno votato per sé stessi. I pachistani invece più che diparlano di “s” ...