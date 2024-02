In memoria dell’esodo giuliano dalmata | parte da Trieste il Treno del Ricordo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un viaggio nel tempo per ripercorrere l'esodo. Tredici tappe in cui si fermerà ildel, inaugurato oggi alla stazione diCentrale, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e tenere viva ladei martiri delle foibe, del dramma degli profughi istriani, fiumani e dalmati in fuga dalle loro terre nel