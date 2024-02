«In fuga da Pola e Fiume | a Bergamo una nuova vita»

(Di sabato 10 febbraio 2024) GIORNO DEL RICORDO. Il racconto di Remigio ed Edoardo, arrivati bambini in città dopo il Trattato di pace. Il viaggio in treno merci e il campo profughi.

Il ricordo corre ai tanti esuli che hanno abbandonato la loto terra, nel 43/47per la quale hanno mantenuto una profonda nostalgia, ma il carcere in ...Il Giorno del Ricordo, infatti, è stato istituito nel 2004 con lo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro ...