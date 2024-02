Imprenditore disperso Tempesta al largo di Dubai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Federico D’Ascoli AREZZO Gli ex dipendenti di Eutelia, duemila in tutta Italia finiti in mezzo a una strada dopo il crac, lo chiamano sempre Capitano, nonostante tutto.visionario e sportivo appassionato, l’aretino Samuele Landi, 58 anni, risultanel mare di, città dove si era stabilito già prima della richiesta di arresto nel 2010. Condannato in via definitiva a otto anni per bancarotta fraudolenta, l’ex amministratore delegato è rimasto coinvolto in un nubifragio con onda anomala. La chiatta in mare aperto dove si trovava si è spezzata: due persone si sono salvate, due i dispersi e poi ritrovati ma con corpi irriconoscibili. Solo il test del Dna, a confronto con uno dei figli, metterà la parola fine al tragico incidente aldelle coste degli Emirati Arabi Uniti. Il risultato è ...