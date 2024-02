Immaculate | l' horror con Sydney Sweeney sarà vietato ai minori

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il prossimo inquietantecon protagonistae Simona Tabasco ha ottenuto una classificazione R negli Stati Uniti., il prossimo inquietantecon protagonistaainegli Stati Uniti a causa dei contenuti e delle immagini forti e inquietanti presenti nella pellicola. Il film ha ottenuto dall'MPA una classificazione R per "contenuti forti e violenti, immagini macabre, nudità e turpiloquio".interpreta Cecilia, "una donna di fede devota a cui viene offerto un nuovo ruolo in un illustre convento italiano. Ma il suo caloroso benvenuto nella campagna italiana viene presto interrotto quando Cecilia scopre che la sua nuova casa nasconde ...

Immaculate, il prossimo inquietante horror con protagonista Sydney Sweeney, sarà vietato ai minori negli Stati Uniti a causa dei contenuti e delle immagini forti e inquietanti presenti nella pellicola ...Sydney Sweeney, celebre per i suoi ruoli in Madame Web ed Euphoria, ha collaborato nuovamente con il regista di The Voyeurs, Michael Mohan, per il nuovo film horror intitolato Immaculate. La Motion ...Il prossimo progetto della star di 'Euphoria' e 'Tutti tranne te' sarà vietato ai minori per le sue forti e macabre scene: necessario stomaco forte.