Ilaria Salis | scontri tra manifestanti e polizia al corteo per l' italiana detenuta da un anno in Ungheria | fumogeni e manganelli

Le autorità di Budapest h anno proibito il corteo dei neonazisti previsto per questa mattina nel centro della città in occasione del ‘Giorno ... (ildifforme)

scontri a Roma tra manifestanti e le forze dell’ordine in occasione di un corteo per Ilaria Salis , la 39enne detenuta a Budapest perché accusata di ... (open.online)

Un presidio per Ilaria Salis, organizzato dall'associazione «I sentinelli» ha raccolto alcune centinaia di persone a Milano sotto la Loggia di piazza dei Mercanti. All'iniziativa, alla quale hanno ...Dopo gli ultimi giorni di grande tensione per il caso Salis in Italia, nella giornata di oggi, 10 febbraio, è stato organizzato un presidio a Milano. Manifestanti a Milano per sostenere Ilaria Salis U ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Scontri tra manifestanti e ...