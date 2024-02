Ilaria Salis | presidio in piazza dei Mercanti | “I diritti non sono merci di scambio”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Milano – Unperè stato organizzato nella mattina di oggi sabato 10 febbraio alla Loggia indei. L’obiettivo delè quello di sensibilizzare i milanesi sul caso della giovane insegnante e militante antifascista detenuta in Ungheria, con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di due neonazisti durante una contromanifestazione a Budapest l'11 febbraio 2023, ma ilha anche l’obiettivo di denunciare la situazione delle carceri in Italia. Alhanno aderito, tra le altre sigle, Anpi Provinciale di Milano, Associazione Enzo Tortora, Cgil Camera del lavoro Milano, Europa Verde Milano, Mai più lager - No ai Cpr, Partito Democratico Milano metropolitana e Sinistra Italiana Milano. I ...

“L’ informativa di Tajani sul caso di Ilaria Salis ? Non mi fido , perché parlano i f atti . Tanto per cominciare, dato che a qualcuno piace tanto dire ... (ilfattoquotidiano)

Una scorciatoia politica per Ilaria Salis . La 39enne attivista antifascista in carcere da un anno in Ungheria potrebbe venire candidata alle Europee ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Sul Corriere oggi una foto dei banchi dell’opposizione durante l’informativa al Senato su Ilaria Salis. Foto fatta dai banchi del governo, da uno dei ministri che c’erano ...Ilaria Salis, prossimamente candidata per le elezioni europee: il piano audace della sinistra. Scopri tutti i dettagli.Le autorità ungheresi hanno proibito il corteo di neonazisti previsto per stamattina a Budapest in occasione del "Giorno dell'onore" ma gli organizzatori vogliono tenere comunque la manifestazione in ...