Ilaria Salis impiccata | i minacciosi murales dei neonazisti sui muri di Budapest

(Di sabato 10 febbraio 2024) A, suidegli edifici nella zona dello zoo, sono comparsi deiche ritraggono l’italiana. I disegni sono comparsi in concomitanza con le celebrazioni neonaziste del Giorno dell’Onore e sembrano essere una risposta al murale realizzato davanti all’ambasciata ungherese a Roma, che raffiguramentre spezza le proprie catene. La 39enne italiana è detenuta in un carcere di massima sicurezza adall’11 febbraio 2023.è stata arrestata esattamente un anno fa, proprio in occasione delle manifestazioni del Giorno dell’Onore, con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra. Ogni anno il Giorno dell’onore chiama a raccolta in Ungheria i...

«Le immagini di Budapest si commentano da sole e confermano i timori della famiglia a seguire i consigli che ci pervengono dalle autorità italiane», ha commentato Roberto Salis, padre di Ilaria, a ...Così Roberto Salis, padre di Ilaria, a proposito delle immagini che ritraggono la donna impiccata apparse a Budapest in concomitanza con le celebrazioni neofasciste del Giorno dell'Onore (pur non ...Un altro presidio si è svolto a Gualdo Tadino (Perugia) sia per Ilaria sia per Julian Assange, per entrambi è stata di nuovo chiesta la liberazione. All’iniziativa, promossa da Articolo 21 Umbria ha ...