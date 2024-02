“Ilaria Salis? Fosse stata di destra avrebbero detto ‘buttate la chiave' ”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 10 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/Ruggeri.mp4 Le gesta degli ecovandali? “La mamma dei cretini è sempre incinta”. Andrea Ruggieri la tocca pianissimo (si fa per dire) e sugli ambientalisti d’assalto è categorico: “Non propongono nulla, disturbano soltanto chi vuole lavorare o deve andare in ospedale, bloccando le strade. Le reputo le loro azioni molto infantili, fastidiose e non utili alla causa”. Da sempre amico della Ripartenza di Nicola Porro, il direttore del Riformista non è mancato nemmeno alla più recente edizione milanese dell’evento, in scena lo scorso 2 febbraio al Centro Congressi della Fondazione Cariplo. Proprio lì, a margine dei vari panel, il giornalista ha commentato per noi uno dei più dibattuti casi d’attualità, quello di, e lo ha fatto riaffermando il garantismo di ferro di cui è portatore sano. ...