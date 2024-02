Ilaria Salis candidata Tam tam impazzito | chi vuole salvarla | una mossa spericolata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una scorciatoia politica per. La 39enne attivista antifascista in carcere da un anno in Ungheria potrebbe venirealle Europee dal centrosinistra, per poterla tutelare anche a livello giudiziario. Il retroscena è del Giornale, secondo cui a lanciare la "missione-Europarlamento" è stato Carmine Barbati, consigliere comunale romano della lista civica del sindaco Roberto Gualtieri. "Il progetto potenziale parte da Roma - si legge. Come prevedibile poi il tam tam è cresciuto: ora nelle chat dem si dibatte dell'eventualità e non di una boutade". Tutti, nel centrosinistra, si sono mobilitati nelle ultime settimane a favore delladopo le immagini che l'hanno vista in catene con i ceppi ai piedi in un tribunale di Budapest. La donna è accusata di aver partecipato al pestaggio di due attivisti ...