Ilaria Salis | a Budapest un murales con una donna impiccata a una forca Il padre | “Le immagini si commentano da sole”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Uncon l’immagine di, la 39enne antifascista italiana detenuta in Ungheria con l’accusa di aver aggredito dei neonazisti, è comparso a. Accanto all’immagine dellaad unla scritta “Ila antifa”. Lada un anno è in carcere e rischia 11 anni di reclusione per l’accusa, respinta, di aver partecipato al pestaggio di due estremisti di destra. “Non molliamo, questa città è nostra”, ha proclamato Bela Incze, il leader della formazione di estrema destra “Legio Hungaria” che ha organizzato la celebrazione del “Giorno dell’onore” e ha annunciato che i militanti in divise militari, bandiere e altri simboli neonazisti si sarebbero trasferiti nei boscosi dintorni diper evitare lo ...

La protesta ha visto la partecipazione di molti italiani, in relazione alla detenzione di Ilaria Salis, apparsa durante un'udienza in tribunale incatenata e ammanettata.Un presidio per Ilaria Salis, organizzato dall'associazione «I sentinelli» ha raccolto alcune centinaia di persone a Milano sotto la Loggia di piazza dei Mercanti. All'iniziativa, alla quale hanno ...Dopo gli ultimi giorni di grande tensione per il caso Salis in Italia, nella giornata di oggi, 10 febbraio, è stato organizzato un presidio a Milano. Manifestanti a Milano per sostenere Ilaria Salis U ...