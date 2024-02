Il vescovo di Prato rilancia l’integrazione | L’8 settembre di tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una domenica pomeriggio da Far West in piazza Duomo, quando uno straniero armato di un coltello a lunga lama si è avventato contro altri due extracomunitari per ferirli ad una mano e ad una coscia. Un episodio violento avvenuto in pieno giorno, alle 15, immortalato anche dalle telecamere della videosorveglianza. Avrebbe le ore contate l’uomo che ha ferito le due persone. Le indagini vanno avanti e la Squadra mobile sarebbe pronta a fermare il responsabile dell’episodio di sangue, forse causato per futili motivi. Un fatto che ha lasciato sotto choc la città, sebbene non sia la prima volta che nel cuore cittadino si registrino situazioni analoghe, e che oggi ha aperto un dibattito. A partire dall’intervento deldi, monsignor Giovanni Nerbini, che in un’intervista rilasciata a La Nazione ha fatto una riflessione più ampia, partendo dal ...