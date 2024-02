Il verbale di Messina Denaro | “I documenti falsi? Vengono tutti da Roma” Poi provoca i pm | “Ora che mi avete arrestato che fate?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Purtroppo la Sanità, forse, in Italia è così”, sospira Matteo, mentre ai magistrati della procura di Palermo spiega tutto il suo percorso da malato oncologico nella sanità pubblica. Lo fa durante l’interrogatorio del 7 luglio scorso, il cuiè stato depositato il 9 febbraio all’udienza preliminare a carico di Laura Bonafede, considerata la sua amante per anni. Il boss racconta alcuni dei passaggi con chirurghi, oncologi, dentisti., infatti, durante la latitanza sostiene di essersi curato i denti presso uno studio di via Belgio a Palermo per circa 12 anni. Sempre nel capoluogo siciliano, e sempre nello stesso studio, ha fatto tre tatuaggi tra il 2006 e il 2009. “Ho vissuto in tanti posti”, dice ai magistrati, ma dall’interrogatorio pare chiaro che per molto tempo è ...