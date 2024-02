Il tumore al seno si può sconfiggere anche grazie alla ricerca al femminile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 febbraio 2024) Da quando, nel 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'ha introdotta alcune cose sono migliorate. Almeno in Italia. Non abbastanza, però, da disegnare una piena parità tra generi nell'accesso pieno e ugualepartecipazionescienza. Ecco perché la "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza", che cade domenica 11 febbraio 2024 per la sua nona edizione, viene utilizzata per continuare a tenere acceso un faro sul tema. Accesso ai percorsi di studio Stem, valorizzazione nel campo dellae della sua applicazione. Panorama ne ha parlato con Carmen Criscitiello, oncologa specializzata nella cura delmammario presso l'IEO di Milano e assistant professor presso Università degli Studi di Milano, recentemente inserita nell'elenco delle cento "Eccellenze Italiane 2024", ...