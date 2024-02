Il Travolta gate continua a rovinare il clima di Sanremo Il direttore Ciannamea | «Il suo rimborso? No | non lo diciamo per riservatezza»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) «Ilè stato molto, molto basso. Quanto? Non lo posso dire per ragioni di». MarcelloIntrattenimento Prime Time della Rai, incalzato da Pinuccio, durante la conferenza stampa della finale del Festival di, risponde così sul compenso della Rai all’attore., come ormai è noto, non ha firmato la liberatoria del ballo del Qua Qua e sulla sua partecipazione all’Ariston, con tanto di scarpe sponsorizzate, si è innescata una certa polemica. «Come? Ma sono soldi pubblici», incalza Pinuccio, guadagnando qualche timido applauso dai colleghi. Gli animi si scaldano.insiste. No, nessun svelamento sulla cifra elargita da viale Mazzini. Il battibecco, a ...