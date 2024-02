Il sogno interrotto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 10 febbraio 2024) Vincenzo Calafiore 11 Febbraio 2024 “ … godere la vita amandola ogni istante per non dover vivere di rimpianti, per non dire: l’avessi fatto! “ Vincenzo Calafiore Bisognerebbe trovare il coraggio di raccontare la propria storia a chi merita, che sappia ascoltare, capace di cogliere dagli spazi vuoti il tuo coraggio nonostante tutto. Facendolo ci si accorge che qualcosa è cambiata, senza accorgercene la vita, la propria vita si fa racconto, diventa narrazione e obbliga all’ascolto, alla lettura. Il buio si illumina, si fa luce, una trasparenza che indica una via: quella del calore, dei colori, della felicità di vivere la vita comunque essa sia. Quel posto “ Caldo” si chiama : Anima! Perché il più delle volte si rimane delusi? Perché abbiamo creduto che gli altri sarebbero stati disposti a fare quello che abbiamo fatto per loro! Delusi perché non sanno amare, perché non si sa ...